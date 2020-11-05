Эксперт рассказал, как оставаться невидимым в Сети

Кадр из фильма «Джейсон Борн»

Существует несколько способов оставаться невидимым в интернете, в частности, при использовании специальных почтовых серверов, имеющих вариант шифрования end-to-end. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По его словам, при использовании сервера с таким типом шифрования увидеть письмо сможет только конечный получатель.

— Используя почтовые серверы, например, Outlook и Gmail, вы не можете оставаться незамеченным — даже если вы удалите письма у себя, то ваша копия письма, скорее всего, где-то может храниться, и по ней можно отследить вашу переписку, — сказал Денис Кусков.

Он пояснил, что остаться невидимым в Сети можно также с помощью прокси-сервера, который присваивает не соответствующие реальному IP-адреса. Помимо этого, эксперт посоветовал пользователям воспользоваться сетью Tor, чтобы не оставлять виртуальный след, сообщает агентство «Прайм».

Читайте также: Эксперт рассказал, что поможет снизить цены на вторичное жилье