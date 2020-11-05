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«Урыли выборы в Америке»: Цискаридзе поднял на руки Урганта и рассмешил Сеть
Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

«Урыли выборы в Америке»: Цискаридзе поднял на руки Урганта и рассмешил Сеть

Виктория Федотова

Звезды

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе поднял на руки телеведущего Ивана Урганта. Тот спросил артиста, может ли он сделать поддержку после того, как поднял певицу Теону Контридзе.

Перед этим Ургант усомнился, что Цискаридзе сможет его поднять, но артист доказал свою силу.

Контридзе отреагировала на ролик, заявив, что артист поднимает не только вес и характер, но и рост.

— Хулиганьте, друзья, и главное — наслаждайтесь жизнью, обожайте друзей и смейтесь на зло хейтерам! Я в очередной раз упала от смеха. Это видео лечит все гинеколого-эндокринологические проблемы. Мне кажется, мы урыли выборы в Америке по рейтингу, — заявила артистка на своей странице в Instagram.

Видео за восемь часов набрало более 71 тысячи просмотров. Пользователей рассмешил ролик, они поблагодарили артистов за хорошее настроение:

«Спасибо за настроение, позитив и такое очаровательное баловство», «Гениальные слова: «Поднимаешь не вес, а характер!» Ирония, чувство юмора! Николай, Теона, вы лучшие!», «Рыдаю, Тео! Ты гениальна в юморе».

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юморНиколай Цискаридзе«Вечерний Ургант»
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