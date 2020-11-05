Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
В МЧС пояснили, что возле дома № 10 на улице Поречной в Москве-реке купался мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
— Спасательные работы МЧС не проводили, так как мокрого мужчину обнаружили уже на берегу. Его передали сотрудникам правопорядка, — уточнил оперативный дежурный пресс-службы ЦУКС ГУ МЧС России по Москве.
Правонарушитель осмотрен медиками, обстоятельства случившегося уточняются.
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