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Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
Как пояснил сотрудник МЧС, нарушитель выбрался из реки самостоятельно / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Поречная улица, 10 Карта всех событий

В МЧС пояснили, что возле дома № 10 на улице Поречной в Москве-реке купался мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

— Спасательные работы МЧС не проводили, так как мокрого мужчину обнаружили уже на берегу. Его передали сотрудникам правопорядка, — уточнил оперативный дежурный пресс-службы ЦУКС ГУ МЧС России по Москве.

Правонарушитель осмотрен медиками, обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее писали, что в здание университета в Великом Новгороде врезался автобус.

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