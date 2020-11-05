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Диетолог рассказала, какая рыба поможет при COVID-19
рецепт / Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Диетолог рассказала, какая рыба поможет при COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, какая рыба поможет при COVID-19, в беседе с Nation News.

— В условиях пандемии особенно важно укреплять иммунитет. В печени, икре и мясе морской рыбы содержатся те компоненты, которые помогут усилить защитные функции организма, — уточнила Мойсенко.

Эксперт отметила, что в такой рыбе содержатся жирорастворимые витамины, которые помогают укрепить иммунитет. При этом врач отметила, что людям с проблемами ЖКХ и с повышенным уровнем холестерина жирную рыбу стоит употреблять в небольших количествах.

Американские ученые предупредили, что употребление красного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков повышает риск возникновения инсульта, сообщает Newinform.

Снизить же риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить иммунитет поможет шоколад. Как рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня», Московская область стала лидером в России по экспорту шоколада. Из региона было экспортированоболее 56 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий на 162,2 миллиона долларов.

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