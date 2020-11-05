Более шести тысяч объектов общепита в Подмосковье проверили на соблюдение эпидтребований

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что за месяц в регионе проверили более 6,3 тысячи кафе, баров и ресторанов на соблюдение эпидемиологических требований по коронавирусу, передает «Радио 1».

— В октябре в Подмосковье проверено 6345 объектов общественного питания, нарушения выявили в 1547 из них. Наиболее частые нарушения — отсутствие антисептиков и контейнеров с двойным вкладышем, — сказал министр.

Он отметил, что мониторинг по выявлению эпиднарушений в работе предприятий общественного питания в области будет продолжен.

Ранее ФАН писал, что столичная полиция за последние две недели выписала более 14,5 тысячи протоколов за отсутствие маски, из них более 10,5 тысячи протоколов — об административных нарушениях, а четыре тысячи — за нарушение масочного режима в столичном метрополитене.

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