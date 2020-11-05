«Встаньте на пуанты для начала»: Волочкова ответила критикам ее танца в клетке
Балерина Анастасия Волочкова ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее танец в клетке. На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала видео своего номера из спектакля «Балерина в зазеркалье» и не отключила комментарии к публикации. В результате она была вынуждена отвечать на множество выпадов со стороны подписчиков.
По мнению Волочковой, все эти комментарии оставили «проплаченные боты».
— Для того чтобы обсуждать, осуждать меня, попробуйте залезть в эту клетку, покрутиться и выполнить те элементы, которые совершаю я, — жестко ответила балерина.
Волочкова призналась, что гордится своими мозолями на ногах, так как за ними стоит большой труд.
— Встаньте на пуанты для начала. Как бы вы ни кусали локти, мои дорогие и любимые проплаченные хейтеры..., — добавила она.
Волочкова написала, что продолжит свое дело и будет выступать для людей со своими спектаклями.
— Я пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим, — подчеркнула Волочкова.
Она отметила, что если кому-то не нравятся ее номера, то их можно не смотреть.
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