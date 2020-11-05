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«Встаньте на пуанты для начала»: Волочкова ответила критикам ее танца в клетке
Фото: instagram.com/volochkova_art

«Встаньте на пуанты для начала»: Волочкова ответила критикам ее танца в клетке

Кирилл Николаев

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее танец в клетке. На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала видео своего номера из спектакля «Балерина в зазеркалье» и не отключила комментарии к публикации. В результате она была вынуждена отвечать на множество выпадов со стороны подписчиков.

По мнению Волочковой, все эти комментарии оставили «проплаченные боты».

— Для того чтобы обсуждать, осуждать меня, попробуйте залезть в эту клетку, покрутиться и выполнить те элементы, которые совершаю я, — жестко ответила балерина.

Волочкова призналась, что гордится своими мозолями на ногах, так как за ними стоит большой труд.

— Встаньте на пуанты для начала. Как бы вы ни кусали локти, мои дорогие и любимые проплаченные хейтеры..., — добавила она.

Волочкова написала, что продолжит свое дело и будет выступать для людей со своими спектаклями.

— Я пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим, — подчеркнула Волочкова.

Она отметила, что если кому-то не нравятся ее номера, то их можно не смотреть.

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Анастасия Волочковакритикатанец
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