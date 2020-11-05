«Архаичность соответствующего законодательства»: Захарова — о выборах президента в США

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Выборы президента США продемонстрировали очевидные недостатки американской избирательной системы. Такую оценку дала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 5 ноября, во время брифинга.

По ее словам, на данные недостатки неоднократно указывали и международные наблюдатели, включая БДИПЧ ОБСЕ, и признанные эксперты в этой сфере.

— Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов, о чем мы говорили неоднократно, — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что в Москве надеются, что президент США будет определен в соответствии с конституцией. Кроме того, она подчеркнула, что избрание главы государства является «исключительным правом американских граждан, которые заслуживают, чтобы их голоса были учтены надлежащим образом», передает РИА Новости.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

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