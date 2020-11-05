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Рада поддержала выход Киева из договора с СНГ по антимонопольной политике
/ Фото: facebook.com / Верховная рада Украины

Рада поддержала выход Киева из договора с СНГ по антимонопольной политике

Евгения Звощик

В мире

Верховная рада Украины приняла законопроект о выходе страны из договора о проведении согласованной антимонопольной политики. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 5 ноября. За проголосовали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств — участников СНГ. Данное сотрудничество заключалось в основном в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что есть риск получения государствами — членами СНГ информации, которую могут использовать для осуществления торгово-экономического давления на Украину, передает РИА Новости.

Напомним, Украина ранее в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ.

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СНГдоговорУкраина
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