Рада поддержала выход Киева из договора с СНГ по антимонопольной политике
Верховная рада Украины приняла законопроект о выходе страны из договора о проведении согласованной антимонопольной политики. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 5 ноября. За проголосовали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств — участников СНГ. Данное сотрудничество заключалось в основном в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках.
Кроме того, в пояснительной записке указано, что есть риск получения государствами — членами СНГ информации, которую могут использовать для осуществления торгово-экономического давления на Украину, передает РИА Новости.
Напомним, Украина ранее в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ.
Читайте также: Размещение коммунистических символов на памятниках запретили в Словакии