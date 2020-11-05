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Мужчина с топором угрожал жене на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мужчина с топором угрожал жене на севере Москвы

Олег Сыров

Вероника Кузьминова

Происшествия
Песчаный переулок, дом 14, корпус 3Карта всех событий

Мужчина с топором в руках угрожал своей жене в столичном районе Сокол. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в Песчаном переулке.

— По предварительной информации, в ходе конфликта мужчина угрожал супруге предметом, похожим на топор, — уточнили в ведомстве.

Пострадавших в инциденте нет. Полиция передала мужчину в специализированное медицинское учреждение.

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