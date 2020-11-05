Мужчина с топором угрожал жене на севере Москвы
Песчаный переулок, дом 14, корпус 3Карта всех событий
Мужчина с топором в руках угрожал своей жене в столичном районе Сокол. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел в Песчаном переулке.
— По предварительной информации, в ходе конфликта мужчина угрожал супруге предметом, похожим на топор, — уточнили в ведомстве.
Пострадавших в инциденте нет. Полиция передала мужчину в специализированное медицинское учреждение.
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