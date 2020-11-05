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Эксперт объяснил, для чего нужны амбулаторные COVID-центры
Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Эксперт объяснил, для чего нужны амбулаторные COVID-центры

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач Владислав Жемчугов объяснил, для чего нужны амбулаторные COVID-центры, в беседе с Nation News.

Ранее Минздрав рекомендовал регионам создать круглосуточные амбулаторные коронавирусные центры, куда могли бы привозить больных и определять, какая помощь им нужна.

— Это поможет избежать очередей из машин скорой помощи. Центры могут, например, сразу брать мазок на анализ. Там обязательно должна быть лаборатория, хотя бы манипуляционный кабинет. Они также помогут определять, кому нужна срочная госпитализация, а кто может лечиться дома, — уверен Жемчугов.

Эксперт считает, что такие центры возможно открыть на базе поликлиник.

В Омской области медики решили привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов с коронавирусом из-за нехватки мест. Машины скорой помощи привезли пациентов прямо к зданию Минздрава региона. После этого инцидента главу омского Минздрава Ирину Солдатову отправил в отставку губернатор региона Александр Бурков, сообщает «Москва 24».

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что проанализировал базу данных реанимационных больных. Исследования проводились в отношении связи между группой крови зараженного коронавирусом пациента и характером течения болезни, сообщает издание «Взгляд». Такой зависимости Проценко не установил.

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