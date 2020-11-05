«Просто красавчики!»: Пресняков опубликовал фото с сыном от Орбакайте

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Певец Владимир Пресняков на своей странице в Instagram опубликовал фотографию со своим старшим сыном Никитой. Он появился на свет в браке с Кристиной Орбакайте.

На снимке видно, что Никита на голову выше своего отца. Молодой человек тоже имеет татуировку на правой руке. Даже прически папа и сын носят похожие, только у юноши волосы ярко-рыжего цвета.

Поклонники Преснякова моментально отреагировали на новую публикацию певца. Они отметили, что Никита и Владимир прекрасно выглядят.

«Просто красавчики!», «Отец и сын! Супер!», «Классные ребята», — написали они в комментариях к посту.

Напомним, что в настоящее время Владимир Пресняков вот уже десять лет женат на Наталье Подольской. В конце октября она подарила артисту сына Ивана. Также у пары есть еще один общий ребенок — Артемий, которому пять лет.

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