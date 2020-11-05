Названы благоприятные даты для новой стрижки в ноябре

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Таролог Олеся Мезенцева поделилась секретом приумножения естественной красоты волос. Она рассказала о загадочном влиянии фаз луны на рост волос, о котором было известно еще в древности.

По ее словам, лунный календарь стрижек основывается на трех показателях. В первую очередь это знак, в котором на данный момент находится луна. Самыми благоприятными для стрижек являются Дева, Лев, Козерог и Телец, а неблагоприятными — Водолей и Овен.

Вторым показателем таролог назвала порядковый номер лунного дня, а третьим — фазу луны. Если все эти значения сходятся, то день считается благоприятным для визита к стилисту.

— В ноябре это 4, 7, 8, 11, 20, 28 и 29 ноября, — цитирует Мезенцеву Пятый канал.

Она добавила, что самые неблагоприятные дни посещения парикмахерских — 5 и 15 ноября.

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