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Пожилые люди стали чаще попадать в больницы с коронавирусом
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пожилые люди стали чаще попадать в больницы с коронавирусом

Вероника Кузьминова

Здоровье

В больницах увеличилось число пожилых пациентов с диагнозом «коронавирус». Об этом заявил главный врач московской Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в реанимации в Коммунарке лежат пациенты только старше 40 лет. Возраст людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), еще больше.

— Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс, — сказал Проценко в интервью RT.

Главврач добавил, что ситуация с ковид-больными с весны сильно изменилась. В первую волну коронавируса средний возраст тяжелых больных был «более размазан».

Ранее Проценко сообщил, что пандемия COVID-19 закончится в начале лета или раньше. По его словам, весной может наступить третья волна пандемии, но всплеск заболеваемости будет не таким серьезным.

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пожилые людикоронавирусДенис Проценко
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