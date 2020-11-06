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Врач-терапевт назвал запрещенные при коронавирусе продукты
Фото: pixabay.com

Врач-терапевт назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Юлия Курганова

Здоровье

Зараженным COVID-19 людям нужно ограничить количество соленой пищи в рационе, а также меньше употреблять спиртного. Об этом рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Он отметил, что поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В медучреждениях за этим следят врачи, а дома пациентам необходимо самим внимательно выбирать, как питаться в течение болезни.

— Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь, — сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что кроме обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой, а это вредно при COVID-19. По словам Кузьменко, соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение, там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше.

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