Венгрия начнет закупать российскую вакцину от коронавируса в декабре

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Венгрия планирует в декабре начать закупать российскую вакцину от коронавируса в небольших количествах для проведения финального тестирования и лицензирования в стране. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на видеозаявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии сказал, что Будапешт надеется, что в конце января количество импортируемых доз вакцины возрастет и, возможно, начнется ее производство внутри страны.

— Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что политики Украины хотят закупить российскую вакцину от коронавируса. Источник в Министерстве здравоохранения Украины признал, что страна оказалась не готова к такому числу зараженных коронавирусом. Он отметил, что число госпитализаций растет с каждым днем, во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с медицинскими учреждениями о госпитализации.

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