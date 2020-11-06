Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Венгрия начнет закупать российскую вакцину от коронавируса в декабре
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Венгрия начнет закупать российскую вакцину от коронавируса в декабре

Юлия Курганова

В мире

Венгрия планирует в декабре начать закупать российскую вакцину от коронавируса в небольших количествах для проведения финального тестирования и лицензирования в стране. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на видеозаявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии сказал, что Будапешт надеется, что в конце января количество импортируемых доз вакцины возрастет и, возможно, начнется ее производство внутри страны.

— Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что политики Украины хотят закупить российскую вакцину от коронавируса. Источник в Министерстве здравоохранения Украины признал, что страна оказалась не готова к такому числу зараженных коронавирусом. Он отметил, что число госпитализаций растет с каждым днем, во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с медицинскими учреждениями о госпитализации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин поддержал идею Лукашенко наладить производство вакцины от COVID-19 в Белоруссии

вакцинаВенгрияРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте