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Ценный документ похитили из государственного военно-исторического архива
Фото: depositphotos.com

Ценный документ похитили из государственного военно-исторического архива

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, 2-я Бауманская улица Карта всех событий

Московская полиция проводит проверку по заявлению директора Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) о краже ценного документа. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В отдел полиции обратился руководитель РГВИА Александр Приютов. Он сообщил о пропаже ценной исторической бумаги и рассказал, что документ из архива на улице 2-я Бауманская похитила неизвестная гражданка.

В краже подозревается 62-летняя жительница Москвы. Сообщается, что она похитила из архива бумагу XIX века «Высочайшее назначение» губернатора Семипалатинской области, спрятав документ в туфле. Ее якобы поймали с поличным, но женщина не признает своей вины. Отмечается, что страховая стоимость документа составляет более 60 миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агентство «Москва».

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