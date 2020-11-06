Концерты симфонической музыки можно посмотреть на медиаплатформе #Москвастобой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На медиаплаформе #Москвастобой можно посмотреть виртуальные концерты Московского государственного академического оркестра под управлением Павла Когана. Зрители услышат произведения лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура», впервые организованного Фондом развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.

Первый концерт прошел в концертном зале «Вегас Сити Холл». Там исполнили произведения «На горизонте» Андрея Кудрявцева, монооперу «Марина» Дмитрия Суворова, сюиту из балета «Сказки Востока» Сергея Прокудина-Лемешева и другие.

Второй концерт записали в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Зрители смогли услышать фантазию для симфонического оркестра по мотивам драмы Эжена Ионеско, концерт для фагота и симфонического оркестра Андрея Бесогонова и другие произведения.

Длительность каждого мероприятия — около двух часов. Дирижером выступает Алексей Ходорченков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass, медиаплатформа #Москвастобой и Музей Москвы проводят экскурсии в онлайн-формате по паркам города. В новых выпусках жителям расскажут о парке Победы и «Сокольниках». Москвичи узнают, что площадь первого составляет 135 гектаров. Он является одним из крупнейших в мире мемориальных комплексов, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне.

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