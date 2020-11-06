Бывшему участнику телепроекта «Дом-2» запретили въезд в Россию

Фото: instagram.com/rusik_rusanov

Бывшему участнику проекта «Дом-2» Игорю Русанову не разрешают въезд на территорию России. В данный момент мужчина пытается решить проблему через суд.

Украинец Русанов узнал о том, что ему запрещен въезд в Россию первого сентября по причине нескольких правонарушений, зафиксированных в течение последних семи лет. В связи с этим, Игорь решил отправиться в петербургский суд. Он уверен в том, что «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни»

Экс-участник телепроекта пояснил, что запрет должен быть отменен по следующим причинам: он проживает на территории России уже 20 лет; у него есть жена, россиянка Юлия Щеглова, с которой они зарегистрировали брак на Сейшельских островах. Щеглов пояснил, что хочет жить со своей супругой в России и не испытывает никаких языковых трудностей, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Кроме того, он рассказал, что у него есть собственность — доля в питерском кафе. По словам Русанова, он платит налоги и не нарушает закон.

Читайте также: Суд вынес приговор россиянину за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»