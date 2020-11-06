Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Продавший пенсионерке «лекарство» на миллион рублей мужчина задержан в Москве
Фото: depositphotos.com

Продавший пенсионерке «лекарство» на миллион рублей мужчина задержан в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в обмане пенсионерки на один миллион рублей. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

Сообщается, что 72-летней пенсионерке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей поликлиники. Она сообщила, что у потерпевшей серьезное заболевание и ей надо купить дорогостоящее лекарство. Когда пожилая женщина согласилась, к ней приехал мужчина, чтобы передать «лекарство» и забрать миллион рублей.

Отмечается, что в ходе розыска по адресу Можайское шоссе был задержан 37-летний приезжий. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют обвиняемого на причастность к другим преступлениям, а также устанавливают возможных соучастников.

Читайте также: Задержана администратор хостела в Москве по подозрению в краже денег из сейфа

мошенникилекарствоМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте