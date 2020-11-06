Продавший пенсионерке «лекарство» на миллион рублей мужчина задержан в Москве

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Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в обмане пенсионерки на один миллион рублей. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

Сообщается, что 72-летней пенсионерке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей поликлиники. Она сообщила, что у потерпевшей серьезное заболевание и ей надо купить дорогостоящее лекарство. Когда пожилая женщина согласилась, к ней приехал мужчина, чтобы передать «лекарство» и забрать миллион рублей.

Отмечается, что в ходе розыска по адресу Можайское шоссе был задержан 37-летний приезжий. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют обвиняемого на причастность к другим преступлениям, а также устанавливают возможных соучастников.

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