Директор московской школы назвала предварительную причину смерти пятиклассницы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Причиной смерти ученицы пятого класса на уроке физкультуры в столичной школе № 937 стала остановка сердца. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила директор образовательного учреждения Наталия Дмитриева.

Она уточнила, что девочка потеряла сознание и упала во время разминки на физкультуре. Учитель вызвал бригаду скорой помощи, которая приехала через 10 минут.

— Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Точная причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований, — рассказала директор школы.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных школ умерла ученица. По данным следователей, школьница почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась. По факту смерти девочки проводится доследственная проверка.

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