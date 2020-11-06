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Мужчина пронес острый предмет в школу, которую посещают принцессы Нидерландов
Фото: politie.nl

Мужчина пронес острый предмет в школу, которую посещают принцессы Нидерландов

Ростислав Зубков

В мире

В Гааге мужчина с психическими отклонениями проник в учебное учреждение, которое посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана. Об этом пишет NL Times со ссылкой на полицию.

По ее данным, подозреваемого удалось задержать. Его направили на лечение в приют для психически нездоровых людей.

При этом ранее сообщалось, что 32-летнего мужчину из города Зволле приговорили к трем месяцам тюрьмы и принудительному лечению. Он угрожал принцессе Амалии убийством.

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