Мужчина пронес острый предмет в школу, которую посещают принцессы Нидерландов

Фото: politie.nl

В Гааге мужчина с психическими отклонениями проник в учебное учреждение, которое посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана. Об этом пишет NL Times со ссылкой на полицию.

По ее данным, подозреваемого удалось задержать. Его направили на лечение в приют для психически нездоровых людей.

При этом ранее сообщалось, что 32-летнего мужчину из города Зволле приговорили к трем месяцам тюрьмы и принудительному лечению. Он угрожал принцессе Амалии убийством.

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