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Музей боевой техники развернут на Красной площади в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Музей боевой техники развернут на Красной площади в Москве

Евгения Звощик

Город
Россия, Москва, Красная площадьКарта всех событий

Музей боевой техники под открытом небом развернут на Красной площади в Москве в субботу, 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комитета общественных связей и молодежной политики в пятницу, 6 ноября.

Отмечается, что объемные инсталляции и техника времен Великой Отечественной войны воссоздадут атмосферу жизни города, мобилизации и работы жителей столицы на оборону Москвы. В работе музея будет задействована боевая техника: «Катюша», противотанковые пушки 45-мм, танки Т-60, Т-70, Т-34 и многие другие предметы техники — всего будет установлено 38 единиц.

Помимо этого, в музейном комплексе «Дорога памяти» у главного Храма Вооруженных сил РФ проведут реконструкцию сражений за Москву. Уточняется, что все мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности и использованием средств индивидуальной защиты, передает РИА Новости.

Напомним, из-за действующих в столице ограничений 7 ноября в Москве не состоится традиционный торжественный марш, посвященный годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Тем не менее в городе пройдет несколько памятных мероприятий, среди которых фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях.

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