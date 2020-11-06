Москвичам рекомендовали отложить походы по магазинам и посещение массовых мероприятий

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией жителям столицы лучше отложить походы по магазинам и посещение массовых мероприятий. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 6 ноября.

По ее словам, ключевые меры защиты от коронавируса уже проверены временем. Они доказали свою эффективность.

— Соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства защиты в людных местах, помещениях и транспортных средствах. Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших и более спокойных времен, —заявила Анастасия Ракова.

Она добавила, что временная возможность не ходить в школу для детей не означает, что им стоит расхаживать по кино и магазинам.

Ранее заместитель мэра Москвы сообщила, что около 70 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящее время заняты в столице.

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