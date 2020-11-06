Диетолог рассказала, можно ли похудеть с помощью круп зимой

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Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, можно ли похудеть с помощью круп зимой. Она поделилась мнением в беседе с Nation News.

— На крупы лучше не налегать, потому что сейчас мы ограничены в движениях, а такие гарниры очень высококалорийные. Люди запаслись гречкой и рисом, поэтому наблюдается прирост избыточной массы тела, — считает Русакова.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение гарнирам из тушеных или свежих овощей. Овощи и фрукты лучше выбирать те, которые растут в нашем регионе. В холодное время года специалист советует есть качественное мясо, рыбу, птицу и молочные продукты.

Ранее британские ученые сообщили, что употребление риса может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также этот продукт накапливает мышьяк. Чтобы рис был безопасен, его необходимо пропарить, а затем слить воду, сообщает «Москва 24» со ссылкой на журнал Science of The Total Environment.

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