Препарат «Авифавир» будет предоставляться пациентам бесплатно по ОМС

Фото: Кирилл Зыков, АГН «Москва»

Препарат от нового типа коронавирусной инфекции «Авифавир» будет предоставляться пациентам бесплатно в рамках ОМС. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу, 6 ноября.

Отмечается, что РФПИ и группа компаний «ХимРар» получили разрешение на амбулаторное применение данного препарата, передает РИА Новости.

— Препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях, — уточнили в сообщении.

Кроме того, из данных государственного реестра лекарственных средств следует, что Министерство здравоохранения РФ одобрило постоянную регистрацию «Авифавира» на основе фавипиравира производства компании «Кромис».

Стоит отметить, что «Авифавир» стал третьим препаратом на основе фавипиравира, одобренным в РФ для амбулаторного применения. Ранее Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение препаратов «Коронавир» и «Арепливир».

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