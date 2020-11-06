В Россельхознадзоре рассказали о состоянии привитых от COVID собак и кошек

Фото: Анна Быкова. «Вечерняя Москва»

Собаки и кошки, привитые вакциной Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») от нового типа коронавирусной инфекции для животных, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в Россельхознадзоре в пятницу, 6 ноября.

Отмечается, что ФГБУ «ВНИИЗЖ» приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных 20 октября. Вакцина была применена на 40 кошках и 40 собаках.

— Помимо этого, запланированы испытания вакцины на пушных зверях (норки и другие), — уточняется в сообщении ведомства.

Россельхознадзор указывает, что с момента начала распространения COVID-19 так и не был установлен первичный источник возбудителя заболевания. Кроме того, достоверно не определена роль животных в распространении инфекции.

В Россельхознадзоре добавили, что Всемирная организации здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения животных пришли к мнению, что самым вероятным экологическим резервуаром вируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши. Тем не менее есть вероятность того, что перед первым случаем заражения человека возбудитель прошел пассаж на животном другого вида, которое стало промежуточным хозяином вируса, передает РИА Новости.

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