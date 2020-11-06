Библиотеку отремонтируют на востоке столицы
Библиотеку № 83 ждет капитальный ремонт. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Здание находится на улице Константина Федина. Библиотека расположена на первом этаже жилого дома, построенного в 1967 году. В здании заменят перегородки и расширят дверные проемы. Рабочие выполнят отделку, установят новые окна и дверные блоки.
В читальном зале обновят радиаторы отопления и установят защитные экраны. Кроме того, специалисты выполнят окраску фасада и заменят системы водостока. Они установят металлический козырек и пандус на главном входе. Для маломобильных посетителей разместят устройства, которые помогут ориентироваться в библиотеке, сообщили на официальном сайте мэра Москвы
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