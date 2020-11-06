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Горящее нежилое здание на Рязанском проспекте частично обрушилось
Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Горящее нежилое здание на Рязанском проспекте частично обрушилось

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект, 26с13 Карта всех событий

Нежилое здание на юго-востоке столицы обрушилось в результате пожара. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России по Москве.

Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания на общей площади около 150 квадратных метров.

Напомним, инцидент произошел по адресу Рязанский проспект, дом 26, строение 13. Здесь загорелись лакокрасочные материалы и мусор на площади около 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

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