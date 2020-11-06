Главконтроль: Система QR-кодов работает без сбоев в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Система QR-кодов работает без сбоев в Москве. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

— Если какие-то появляются недостатки, то есть служба поддержки департамента информационных технологий, которая быстро отрабатывает их. Но глобальных проблем мы не видим, — заявил он.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. При последующем выявлении заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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