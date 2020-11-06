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Площадь пожара на территории бывшего завода в Москве возросла до 500 «квадратов»
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Площадь пожара на территории бывшего завода в Москве возросла до 500 «квадратов»

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект, 26с13 Карта всех событий

Площадь возгорания на территории бывшего завода на юго-востоке столицы выросла до 500 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 6 ноября.

Напомним, инцидент произошел по адресу Рязанский проспект, дом 26, строение 13. По предварительным данным, это территория бывшего завода железобетонных изделий. Здесь загорелись лакокрасочные материалы и мусор на площади около 200 квадратных метров.

Позднее стало известно, что часть здания обрушилась. Информация о пострадавших не поступала.

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