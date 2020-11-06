Пожар на бывшем заводе ЖБИ в Москве локализовали

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект, 26с13 Карта всех событий

Пожар на территории бывшего завода ЖБИ в Москве удалось локализовать на площади около 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице в пятницу, 6 ноября.

— Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 21:42 пожар был локализован, — уточнили в пресс-службе.

Возгорание произошло по адресу Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Информация о пострадавших не поступала, сообщается на сайте ведомства.

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