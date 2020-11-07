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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива
Фото: pexels.com/ELEVATE

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива

Татьяна Плотникова

Товары

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке пивной и слабоалкогольной продукции.

Согласно документу, такой эксперимент может пройти в период с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года. Кроме пива маркировать предлагается безалкогольное пиво, сидр, пуаре (грушевый сидр), медовуху.

Полный перечень слабоалкогольной и пивной продукции, которую предлагается маркировать, содержится в проекте постановления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что в России предложили маркировать продукты питания с высоким содержанием сахара.

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спиртные напитки и пивомаркировка едыМинпромторг РФ
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