Непогода помогла Олегу Газманову закончить стихи 14-летней давности

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Певец и композитор Олег Газманов рассказал, что прошедший в Москве дождь с градом помог ему закончить стихотворение, над которым артист работал с 1986 года.

Законченное произведение Газманов опубликовал в своем Instagram. Подписчики положительно оценили стихотворение, многие отметили, что осталось лишь написать к нему музыку.

Ранее Олег Газманов вновь восхитил поклонников своей идеальной спортивной формой.

Читайте также: Отец Децла раскрыл историю шинели и сальто Олега Газманова