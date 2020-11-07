Непогода помогла Олегу Газманову закончить стихи 14-летней давности
Певец и композитор Олег Газманов рассказал, что прошедший в Москве дождь с градом помог ему закончить стихотворение, над которым артист работал с 1986 года.
Законченное произведение Газманов опубликовал в своем Instagram. Подписчики положительно оценили стихотворение, многие отметили, что осталось лишь написать к нему музыку.
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Сегодня рано утром за окном прошёл дождь с градом. И тут вдруг я вспомнил свои старые стихи, которые никак не мог дописать. После дождя выглянуло солнце и внезапно я дописал недостающие строки. КАПЛИ ДОЖДЯ Монотонные капли дождя в жёлтых листьях стучат. И от струй дождевых оторвать я не в силах свой взгляд. За туманным оконным стеклом, словно в старом кино, Вижу детство моё, как мираж меня манит оно. Припев: Несут меня мои мечты куда-то вдаль. За кинолентою оконного стекла Как будто времени отброшена вуаль, Волшебный дождь смывает все мои года. Ни на что не похож этот ток от касания рук И гусиная кожа и в двери непрошеный стук. С фотографией старой расстаться никак не могу. Там, как прежде искрятся смешинки в углах твоих губ… За туманным оконным стеклом так прозрачно звучат. Медиаторы листьев на струнах ночного дождя. Дождь уходит, и я свой мираж не могу удержать. Лишь на влажном асфальте рекламные блики дрожат. 1986-2020гг Напоминаю, что для тех, кто подписался на мой ютуб-канал и кликнул на «колокольчик»(оповещения) есть возможность не пропуская смотреть мои видео, фото и новые домашние эфиры. Ссылка в профиле. #дождь #солнце #стихи #детство
Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)
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