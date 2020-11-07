Минобороны опубликовало документы о параде в Москве 1941 года

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Министерство обороны РФ представило архивные материалы о подготовке и проведении исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Как отмечает ведомство, парад стал знаковым событием и переломным рубежом битвы за Москву, продемонстрировавшим, что вопреки всем трудностям столица сдана врагу не будет.

К параду готовились в то время, когда к западу от Москвы велись ожесточенные бои, неприятель не должен был узнать о мероприятии. Среди опубликованных Минобороны документов — справка-доклад коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова. Она подтверждает, что в ходе подготовки парад называли в официальных документах «операцией войск московского гарнизона».

В числе обнародованных материалов также представлена схема движения парадных расчетов. Часть техники и военнослужащих выстраивали на Манежной площади и улице Горького. В целом в параде принимали участие 30 тысяч человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомобиля.

Помимо исторического парада 1941 года в Москве опубликованные документы рассказывают о параде в Куйбышеве (ныне Самара). В соответствии с приказом Маршала Советского Союза Ворошилова там провели парад боевых резервов с участием авиации.

Документы представлены в разделе «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь» на официальном сайте Минобороны.

Ранее сообщалось, что Главархив рассекретил более 80 тысяч документов в 2019 году.

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