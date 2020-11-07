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«Хочу объяснить»: Гагарина рассказала, чем ей понравилось выступление Будниковой
Фото: instagram.com/gagara1987

«Хочу объяснить»: Гагарина рассказала, чем ей понравилось выступление Будниковой

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Полина Гагарина рассказала, почему она повернулась к дочери ведущего Романа Будникова на слепых прослушиваниях программы «Голос». Этим она поделилась в эфире «Док-Тока» на Первом канале.

Исполнительница отметила, что Александра Будникова имеет необычный тембр.

— Хочу объяснить всем зрителям шоу, что порой мы поворачиваемся не на мощный голос, и дело не в силе звука или диапазоне. Иногда трогают другие энергии, — уточнила Гагарина.

Она добавила, что порой музыка способна «пробить» спины жюри шоу. Также звезда отметила, что девушка является неординарной личностью, а это всегда приковывает внимание.

Напомним, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова смогла пройти «слепые прослушивания». К ней повернулись сразу все члены команды жюри. Позже данную ситуацию раскритиковал Станислав Садальский, иронично назвав девочку новой «дочкой Алсу». Он винит руководство проекта в указании со стороны топ-менеджеров обеспечить ребенку пропуск в программу.

В 2019 году шоу «Голос. Дети» стало центром скандала из-за победы Микеллы Абрамовой, дочери Алсу. Первый канал в результате аннулировал итоги голосования. Позже генеральный директор телеканала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями.

Читайте также: Садальский объяснил иск Первого канала из-за скандала вокруг шоу «Голос»

певицаПолина Гагарина«шоу Голос»
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