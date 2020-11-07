Более 64 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 64 миллионов лабораторных исследований на наличие нового типа коронавируса провели в России. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на субботу, 7 ноября.

Уточняется, что за последние сутки в стране проведено 550 тысяч тестов на COVID-19. Так известно, что под медицинским наблюдением в целом по России остаются 417 293 человека, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние 24 часа столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3675 пациентов.

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