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Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние сутки госпитализировали 1414 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что на ИВЛ в городе находятся 367 пациентов с COVID-19.

Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Среди новых заболевших 44 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,3 процента — от 46 до 65 лет, 9,6 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,9 процента составляют люди старше 80 лет, а 11,2 процента — дети.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа еще 5829 новых случаев коронавируса выявили в столице.

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