Более 1,1 миллиона москвичей зарегистрировались в системе QR-кодов в заведениях

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Свыше 1,1 миллиона жителей столицы воспользовались системой QR-кодов в заведениях города. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

— Всего с 19 октября уже в систему зачекинилось более 1 миллиона 100 тысяч человек, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее более 100 ночных развлекательных заведений Москвы получили QR-коды для обеспечения чек-ина посетителей. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00:00 до 06:00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса быстро получить оповещение и пройти тестирование на коронавирус.

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