Дочь Заворотнюк показала интерьер комнаты в доме матери

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками фотографией комнаты в доме мамы. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке изображено пианино, белый стул, а на нем — зеркало с окантовкой. На полу находится стопка журналов, а рядом небрежно лежат черные туфли.

— Эстетика в деталях, — подписала дочь артистки.

Поклонники сделали вывод, что снимок сделан в доме Заворотнюк в деревне Крекшино. Сама же Анна рассказывала, что любит проводить время за занятиями музыкой.

Ранее дочь известной российской актрисы решила в преддверии Хэллоуина поделиться с фанатами страшной историей из прошлого.

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