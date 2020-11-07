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Певица Алсу зарегистрировала имя дочери как товарный знак
Фото: https://www.instagram.com/alsou_a/

Певица Алсу зарегистрировала имя дочери как товарный знак

Оксана Васильева

Звезды

Имя Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, зарегистрировали в качестве товарного знака сразу в четырех вариантах. Как пишут «Невские новости», есть предположения, что это связано с тем, что девочку готовят к сцене.

Товарный знак зарегистрирован в вариантах: Микелла, Микелла Абрамова, Mikella, Mikella Abramova. Конечно, это не означает, что девушка обязательно станет певицей — товарный знак может использоваться в качестве названия бренда одежды, косметики, любых других товаров.

Напомним, дочь певицы Алсу принимала участие в шестом сезоне шоу талантов «Голос. Дети». Микелла вышла в финал, где набрала рекордные 56,5 процента голосов. Этот факт привлек к себе внимание зрителей и прессы, после чего началось расследование. Как выяснилось, голоса за Микеллу были «накручены» — после этого результаты шоу аннулировали и состоялся второй финал, где победу присудили всем финалистам — Микелле Абрамовой, Максиму Ержану и Валерию Кузакову. Как пишет «Царьград», свой выигрыш размером в миллион рублей Микеллапередала в Фонд имени Анжелы Вавиловой. В настоящее время, как пишет портал «Экономика сегодня», Микелла стала телеведущей и ведет собственную музыкальную рубрику на детском телеканале.

В девятом сезоне шоу «Голос» снова принимает участие ребенок знаменитости — на этот раз это дочь ведущего программы «Доброе утро» Романа Будникова, 18-летняя Александра Будникова. В Сети на девушку обрушился негатив после того, как стало известно, что она — родственница телеведущего. В связи с этим музыкальный критик и журналист Сергей Соседов высказал свое мнение ФАН о том, что подобные шоу только калечат психику детей из-за амбиций их родителей.

Как пишет портал «360», сами организаторы шоу заявляют, что «честность и равные возможности для всех — базовые принципы шоу «Голос». Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам — абсолютно всем, кто занят на проекте». В связи с этим работники Первого канала начали готовить иск в отношении Соседова за его высказывания в адрес шоу. Такие же иски готовятся и к Станиславу Садальскому и Максиму Сурайкину.

Читайте также: Садальский объяснил иск Первого канала из-за скандала вокруг шоу «Голос»

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