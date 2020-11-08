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Анна Старшенбаум объяснила инцидент с сотрудниками Госавтоинспекции
Фото: instagram.com/starshenbaum_anna

Анна Старшенбаум объяснила инцидент с сотрудниками Госавтоинспекции

Татьяна Плотникова

Звезды

Актриса Анна Старшенбаум рассказала, по какой причине сотрудники Госавтоинспекции остановили ее автомобиль вечером 7 ноября.

Как объяснила звезда в своем Instagram, она возвращалась домой после напряженного дня, на протяжение которого выпила много кофе. Воздействие кофеина сказалось на поведении Старшенбаум и, по всей вероятности, вызвало вопросы у инспектора.

— Он мне фонариком в глаза, зрачки светит и говорит: «С вами все в порядке?» — рассказала актриса.

После разъяснений сотрудники Госавтоинспекции отпустили Старшенбаум. Актриса подчеркнула, что к ней «отнеслись с пониманием».

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Госавтоинспекцияситуации на дорогахактриса
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