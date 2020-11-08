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Власти Подмосковья назвали непростой ситуацию с COVID-19
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области / Андрей Жабин

Власти Подмосковья назвали непростой ситуацию с COVID-19

Вероника Кузьминова

Общество

В Московской области складывается непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье, по его словам, не хватает врачей и среднего медицинского персонала. Власти региона пытаются «избежать остановки экономики».

— Поэтому мы убрали дискотеки и все то, что называется увеселительными мероприятиями. Мы убрали все то, что не ранит нашу экономику, — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор добавил, что для этой цели в регионе ввели ограничения для людей старше 60 лет, которые больше всего подвержены тяжелой форме COVID-19.

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Ранее Андрей Воробьев сообщал, что число заболевших коронавирусом жителей Подмосковья, которым нужна госпитализация, продолжает расти. Поэтому для пациентов открыли временный госпиталь в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» в Красногорске.

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