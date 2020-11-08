Власти Подмосковья назвали непростой ситуацию с COVID-19
В Московской области складывается непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.
В Подмосковье, по его словам, не хватает врачей и среднего медицинского персонала. Власти региона пытаются «избежать остановки экономики».
— Поэтому мы убрали дискотеки и все то, что называется увеселительными мероприятиями. Мы убрали все то, что не ранит нашу экономику, — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Губернатор добавил, что для этой цели в регионе ввели ограничения для людей старше 60 лет, которые больше всего подвержены тяжелой форме COVID-19.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Ранее Андрей Воробьев сообщал, что число заболевших коронавирусом жителей Подмосковья, которым нужна госпитализация, продолжает расти. Поэтому для пациентов открыли временный госпиталь в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» в Красногорске.
Читайте также: Сергей Собянин: Стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве не произошло