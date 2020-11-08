За три года в ТиНАО построят 20 школ и детсадов за счет города

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За три года за счет города в Троицком и Новомосковском округах построят 20 школ и детских садов. Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, до конца 2023 года будет сдано семь детских садов и 13 школ.

— Комплексность в развитии городских районов, создание полноценной среды для жизни, отдыха и образования — приоритет градостроительной политики, — сказал глава городского ведомства.

Он добавил, что образовательные учреждения появятся на территории 12 поселений. Новостройки «вырастут» также в Троицке и Щербинке. В совокупности современные образовательные учреждения примут свыше десяти тысяч детей.

— Это позволит ликвидировать уплотненный режим обучения в существующих учебных заведениях, а также минимизировать потоки маятниковой миграции обучающихся, — заявил Жидкин.

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