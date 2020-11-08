Политолог предсказал России переход в число главных врагов США при Байдене

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Россия может стать главным врагом США при президентстве Джо Байдена. Об этом заявил политолог, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.

По его мнению, китайцы могут «облегченно вздохнуть», так как США переключится на борьбу с Россией. Злобин напомнил, что такая стратегия соответствует политике Байдена последнего десятилетия.

— Нельзя забывать, что в администрации Обамы Байден занимался Украиной. Он один из конструкторов того, что там происходило. Байден, в принципе, в отличие от Трампа, был очень сильно вовлечен в постсоветское пространство после распада СССР, — цитирует политолога «Интерфакс».

При новом президенте США начнут активно интересоваться Грузией, Молдавией, Закавказьем и Средней Азией, уверен Злобин. Поэтому России нужно начать работать с американцами по постсоветскому пространству, чтобы «утвердить именно приоритет российской точки зрения в их умах».

Ранее Джо Байден заявил о своей победе и пообещал вернуть США «уважение в мире». Он выступил с обращением к американской нации.

Официально результаты президентских выборов в США до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте. Однако действующий глава государства Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную честь.

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