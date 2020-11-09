СМИ: Тело постояльца обнаружили в номере отеля в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Сретенка Карта всех событий

В столичном отеле в центре Москвы обнаружили тело постояльца. Мужчина скончался по неизвестным причинам.

Мертвого постояльца нашли в одиннадцатом номере в гостинице, которая расположена на улице Сретенке.

В настоящее время причины и обстоятельства смерти устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что тела убитых женщин и раненого ребенка нашли в Подмосковье. Убитым женщинам было 44 и 67 лет. Это мать и дочь.

Читайте также: На юго-востоке Москвы в квартире обнаружены два трупа