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СМИ: Тело постояльца обнаружили в номере отеля в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

СМИ: Тело постояльца обнаружили в номере отеля в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Сретенка Карта всех событий

В столичном отеле в центре Москвы обнаружили тело постояльца. Мужчина скончался по неизвестным причинам.

Мертвого постояльца нашли в одиннадцатом номере в гостинице, которая расположена на улице Сретенке.

В настоящее время причины и обстоятельства смерти устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что тела убитых женщин и раненого ребенка нашли в Подмосковье. Убитым женщинам было 44 и 67 лет. Это мать и дочь.

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