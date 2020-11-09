Российских туристов на Кубе заперли в бункере из-за COVID-19 

Фото: Константин Исааков, «Вечерняя Москва»

Туристам из России, которые прилетели на Кубу, сделали тесты на COVID-19 в общественном туалете, а потом их изолировали в бункере из-за контакта с зараженными.

У некоторых из группы выявили коронавирус, их госпитализировали. А всех, кто находился с ними в контакте, отправили на изоляцию в бункер.

— Там нет интернета и возможности связаться с ресепшн. Наш гид абсолютно не интересуется ситуацией, — рассказала одна из туристок.

Она добавила, что тем, у кого тест на COVID-19 показал отрицательный результат, сделают его повторно только через пять дней. При этом все время российские туристы должны были находиться в изоляции. Если второй тест не выявит болезнь, тогда они смогут отправиться домой. В просьбе сделать платный тест, результаты которого будут получены быстрее, туристке отказали.

Россиянка пожаловалась, что туроператор не предпринял никаких мер, чтобы изменить данную ситуацию, сообщает издание URA.ru.

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