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Медведица с детенышем забрались на подлодку на Камчатке
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Медведица с детенышем забрались на подлодку на Камчатке

Юлия Курганова

Происшествия

Медведица и ее детеныш проникли на палубу атомной подводной лодки в Вилючинске на Камчатке. Хищники проявили агрессию, и их пришлось застрелить. Об этом сообщили в понедельник, 9 ноября, в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на подлодку. Медведицу несколько дней до этого видели в окрестностях охраняемой зоны, она агрессивно реагировала на людей.

Для обезвреживания диких животных, как и положено в таких ситуациях, вызвали инструктора-охотоведа. Он с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей, передает ТАСС.

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