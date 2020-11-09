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Переменная облачность и до шести градусов тепла ожидается в Москве 9 ноября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Переменная облачность и до шести градусов тепла ожидается в Москве 9 ноября

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 9 ноября, столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2–4 градуса. В Подмосковье температура ожидается 1–6 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в начале недели в столичном мегаполисе температура начнет понижаться до своих климатических значений, днем будет около плюс 2–4 градусов, ночью не исключены слабые заморозки до минус 1. Атмосферное давление будет повышенным, кислородный режим благоприятный.

Специалисты добавили, что организм человека, особенно ослабленного, с явлениями утомления и переутомления, проявлениями астенизации и психологического дискомфорта при повышенной метеозависимости тяжело переносит даже незначительные изменения метеопараметров, и сезонные перестройки могут стать серьезной нагрузкой и вызвать негативные реакции.

Рекомендуется строго выполнять назначение врача, проводить сезонное профилактическое лечение и использовать средства повышающие иммунитет. Прогулки на воздухе лучше сочетать с дыхательной гимнастикой, что способствует насыщению крови кислородом и улучшению дыхательной функции.

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