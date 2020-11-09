«Унаследует катастрофу»: Байдену прочат «огромные проблемы» после начала президентства

Фото: instagram.com/JoeBiden

Кандидату от демократов Джо Байдену прочат «огромные проблемы» после вступления на должность президента США в январе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

По мнению опрошенных изданием экспертов, будущий глава Белого дома, который на данный момент набрал необходимый минимум для победы в выборах, будет вынужден в течение месяцев бороться с «вышедшим из-под контроля» коронавирусом.

Фактически, утверждают собеседники FT, Байден «унаследует потенциально катастрофическую ситуацию», которую ухудшает, в частности, недоверие американцев к медицине и ее представителям.

Ранее СМИ узнали о планах Байдена ввести в США общенациональный масочный режим.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от демократов Джо Байден и другие кандидаты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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