«Это надо видеть»: Егор Кончаловский впервые показал свой особняк

/ Фото: instagram.com / egorkonchalovsky/

Режиссер Егор Кончаловский показал свой дом в эфире программы «Звезды сошлись». О нем рассказала ведущая Лера Кудрявцева.

Отмечается, что в коттедже площадью 600 квадратных метров 18 комнат, четыре кухни, пять ванных комнат, три кабинета, сауна, солярий, массажный кабинет и две квартиры внутри дома.

— Так скромно живет Егор Кончаловский, и это надо видеть, — подчеркнула Кудрявцева.

Также в доме есть огромный штат прислуги. Для них в доме имеется небольшая однокомнатная квартира, где живут сотрудники. Режиссер рассказал, что не со всеми работниками у него сложились хорошие отношения.

— Хотя был один помощник, проблемный. У него был недостаток. Он в машине жаловался на жизнь. Рассказывал, как его кинул предыдущий начальник. В этот момент он однажды въехал в другую машину. Вот он обольет меня своим внутренним содержанием, и случается какая-то дрянь у меня в жизни. Мы расстались, — заключил режиссер.

Ранее сообщалось, что дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария 7 сентября вышла замуж за 27-летнего выпускника Финансовой академии Никиту Кузьмина. Пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

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